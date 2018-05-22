22.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Украина отказалась возвращать России миллиардные долги

Верховная Рада Украины сегодня приняла закон о противодействии мерам по взысканию долга с украинских оборонных предприятий, задолжавших России более 3 миллиардов гривен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Инициатором стал депутат от «Блока Петра Порошенко» Андрей Вадатурский.

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«Украина десятилетиями вела торговлю с Россией, и множество оборонных договоров было подписано на пять лет вперёд. По таким договорам даже был проведен ряд предварительных оплат за товары.

Из-за начала российской агрессии в августе 2014 года президент Украины дал указ о решении Совбеза, которым было предусмотрено прекращение экспорта в Российскую Федерацию товаров военного назначения. Поэтому выполнение договоров, которые были заключены до 2014 года, стало просто невозможным.

Даже если средства заказчика были в полном объеме использованы на производство продукции, поставить её сегодня нельзя, потому что действует мораторий. С другой стороны, найти другого покупателя на специфические товары просто невозможно. Поэтому мы должны защитить наш оборонный комплекс законодательными изменениями.

Законопроект призван предотвратить вмешательство государства-агрессора в хозяйственную деятельность украинских стратегических оборонных предприятий и не допустить насильного взыскания с них средств и имущества, обеспечить стабильную работу оборонный предприятий и не допустить сокращений.

Сейчас задолженность в пользу государства-агрессора достигает порядка 3,8 миллиардов гривен», – заявил он.

Экс-боевик «Азова» депутат Игорь Мосийчук поддержал законопроект, открыто заявив о том, что Украина никогда не выполнит взятые на себя ранее обязательства и ожидает от России репараций за «агрессию».

«Давайте скажем честно – эти контракты Украина никогда и ни при каких обстоятельствах выполнять не будет, потому что военное сотрудничество со страной-агрессором является невозможным. Российская Федерация должна Украине репарации, и я убеждён, что, рано или поздно, она их будет платить за аннексию Крыма, за оккупацию Донбасса, за два миллиона беженцев, за убитых и раненых украинцев. Поэтому объединяемся и голосуем сейчас, если не смогли этого сделать четыре года назад», – сказал депутат от «Радикальной партии».

При этом парламентарий от «Батькивщины» Александра Кужель выступила против законопроекта, заявив о том, что российские суды Украине – не указ, а по международному законодательству она и так никому ничего не должна.

«Международное законодательство предусматривает, что, если есть война, то контрагент освобождается от выполнения обязательств, это форс-мажорные обстоятельства (Кужель забыла указать, что Украина войну России не объявляла, – ред.). Решения российских судов пусть Путин складывает себе в тумбочку, у нас украинское и европейское законодательство. Нечего прикрывать шуры-муры «Укроборонпрома», которым уже четыре года управляет президент», – заявила Кужель.

Депутат от «Самопомичи» Роман Семенуха, в свою очередь, и вовсе призвал ликвидировать «Укроборонпром».

«Во время войны на этом предприятии задолженность по заработной плате. О какой эффективности «Укроборонпрома» может идти речь? Разве не очевидно, что «Укроборонпром» в том виде, в каком он есть, должен быть уничтожен как Карфаген», – заявил он.

По итогам голосования, закон был принят в первом чтении за основу 230 голосами из 344 присутствующих депутатов.