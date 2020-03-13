13.03.2020, Киев, Игорь Петров
 
Донбасс, Политика, Украина
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Украина отказывается от примирения с Донбассом




Срыв презентации так называемой национальной платформы примирения и единства, которую создала команда советника секретаря СНБО по реинтеграции и восстановлению Донбасса Сергея Сивохо, показал отсутствие желания примирения внутри самой Украины.

Об этом в интервью Ukrlife.TV заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Была презентована платформа, которую инициировал один из соратников Владимира Зеленского Сергей Сивохо. Я не буду оценивать качеством презентации. Наверное можно было постараться и получше с точки зрения изложения сути идеи и практической стороны.

Но сам факт события, варварства, которое было проявлено нациствующими молодыми людьми, и, что самое для меня постыдное, это информационный фон вокруг этого события, говорит о том, что мы не только не готовы к каким-либо инициативам которые даже и новыми-то не назовешь. О том что необходимы какие-то внутренние национальные диалоги, говорится все шесть лет войны.

Более того, необходимость национального диалога содержится во всех многочисленных резолюциях и пожеланиях наших мирных партнеров. Я бы перевел это на простой язык – ребята, кроме большой дипломатии, кроме необходимости обороны, поддержки вашей армии, отношений с северным соседом в состоянии «гибридной войны» займитесь еще внутренним вашим духовным миром. Займитесь вашими внутренними связями. Потому что это ваша страна.

Эта попытка – одна из очередных, не более не менее. Но та истерика и негатив который пошел сразу же (а я как участник этого события просто могу это свидетельствовать и по факту, и уже по прошествии времени) говорит о том, что мы не только не готовы, а мы уже и не хотим жить в каком-то новом понятном мире, где будет происходить признание. Мы даже боимся, мы отрицаем, списываем на войну, на врагов, на невозможность, на предательство свои собственные слабые места», – считает Ермолаев.

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