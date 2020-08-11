Украина откроет дополнительную мозгопромывочную по Крыму и Донбассу

11.08.2020, Киев, Максим Карпенко

При печально известном Институте нацпамяти Украины планируется создание «комиссии правды», которая, в рамках «концепции по деоккупации Крыма и Донбасса» должна будет выявлять «героев» и «антигероев».

Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил так называемый «постоянный представитель президента в АР Крым» Антон Кориневич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам украинского чиновника, задачей комиссии будет сбор информации об участниках «Русской весны» в Крыму и на Донбассе, а также «антиукраинской деятельности». При этом, денег на этот орган у Украины нет, поэтому его, скорее всего, создадут на базе уже существующего ведомства.

По мнению крымского политолога Сергея Киселева, Киев может создавать сколько угодно комиссий, изображая свою работу по Крыму, но полуостров все равно останется в составе России.

«Не вернется Крым в Украину, это иллюзия. Этого не хотят люди, и это просто фантазии, которые идут в никуда. Что бы они там не придумывали, все это бессмысленно и бестолково. Но что-то делать надо, изображать из себя пострадавшую сторону. Хотя именно Украина – нападающая сторона. Украина – та сторона, которая представляет угрозу для крымчан, поэтому они и сделали тот выбор, который сделали. Пусть украинские деятели перевернут ситуацию – когда произойдет деоккупация Украины, то все эти наработки пригодятся тем, кто будет приводить в чувство украинское общество», – заявил Киселев в комментарии «ПолитНавигатору».