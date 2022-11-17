«Украина откровенно лжет»: западная дипломатия недовольна Зеленским

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, отрицая причастность Украины к удару по Польше, теряет доверие у союзников.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет CNN.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

В одном из материалов на сайте телеканала приводятся слова президента Украины Владимира Зеленского, который продолжает отрицать украинское происхождение залетевших в Польшу ракет.

«После вечернего доклада лично мне от главы ВВС и командующего Валерия Залужного я не сомневаюсь, что это была не наша ракета и не наш ракетный удар. Мне нет смысла им не доверять, я прошел с ними войну», – сказал Зеленский.

Это заявление вызвало недовольство одного из собеседников CNN, дипломат из страны НАТО в Киеве.

«Это уже даже смешно. Украинцы сами подрывают наше к ним доверие. Никто Украину не обвиняет, а она откровенно лжет. Это еще разрушительнее, чем ракета», – сказал дипломат.

В еще одной статье CNN утверждается, что угроза эскалации нависла над российской военной операцией на Украине с самого начала, а «произошедший во вторник взрыв в Польше еще больше усилил такую вероятность».

«Сейчас становится ясно, что, по всей видимости, это сделала не Москва. Скорее, это была украинская попытка перехватить сошедшую с траектории российскую ракету», – пишет автор.

В материале говорится, что не в интересах России наносить удары по членам НАТО.

«Но ситуация все равно чрезвычайно опасная, ибо альянс находится в непосредственной близости от самого крупного с 40-х годов вооруженного конфликта в Европе. Многое может пойти не так, и законы физики говорят о том, что со временем все именно так и произойдет. Польше наверняка придется отреагировать на этот инцидент наращиванием сил ПВО. Германия уже предложила свою помощь в патрулировании польского воздушного пространства. Сдерживание – это мощная сила, и Россия прекрасно это понимает, несмотря на свое бахвальство. Но если в этом взрывоопасном районе будет больше самолетов и зенитно-ракетных комплексов, угроза новых инцидентов усилится», – предупреждает автор.

По его мнению, «взрыв в Польше стал еще одним признаком медленной эскалации этого вооруженного конфликта».

«Сейчас часы затикали громче, и люди всё чаще задают вопросы о том, когда этот конфликт закончится, и когда покровители Украины захотят его завершить. Понятно, что Москва готова вытерпеть страшную боль, поражение и позор, не желая положить конец своей катастрофической кампании. Это еще дальше отодвигает момент ее разгрома и ухода. Поэтому нас ждет длительный период времени, когда применение огромного количества военной техники в опасных местах будет приводит к новым ошибкам», – резюмирует CNN.