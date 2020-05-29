29.05.2020, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Политика, Приднестровье, Украина
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Украина открыла границу с Приднестровьем в пику Молдове


Украина открыла для автомобильного движения контрольно-пропускной пункт Кучурган на границе с Приднестровьем.

Карта, подтверждающая это, размещена сайте Госпогранслужбы Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Опираясь на постановление Кабмина Украины, могу подтвердить, что наших пунктов нет среди тех, которые остаются закрытыми. Это уже хорошая новость. Надо дождаться, в том числе и внутренних процедур, которые будут на уровне таможенных и пограничных органов Украины», – сказал в интервью «Первому Приднестровскому» замминистра иностранных дел Приднестровья Александр Стецюк.

Через Кучурган проходит 70% приднестровского импорта из России. Белоруссии и Украины. После того, как этот КПП был закрыт из-за противоэпидемических мер, товары начали возить через Молдову, которая постоянно задерживала на границе медоборудование и лекарства, реагенты для проведения тестов на COVID-19, комплектующие для аппаратов ИВЛ, компьютерное оборудование для организации дистанционного обучения школьников.

В январе молдавское правительство отложило введение «второй фазы» совместного с Украиной таможенно-пограничного контроля в Кучургане с 1 февраля – на 1 августа. На украинско-приднестровской границе есть 13 КПП, на 6 из которых с 2017 года стоят и молдавские пограничники. Кишинев и Киев планировали установить совместное патрулирование уже на десяти КПП.

КПП в Кучургане с разницей в час. Заградительные блоки убрали.

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