Украина отменила санкции против российского вип-предателя, осудившего Путина и ушедшего с работы

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Новости Украины

Сегодня украинское Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции исключило из списка кандидатов на санкции бывшего чиновника из России, который уволился, осудив действия Кремля на Украине.

Об этом сообщает сайт НАПК.

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В ведомстве перечислили, что требуется от фигуранта, чтобы с него сняли санкции.

«Для того, чтобы не попасть под международные санкции, определенный Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции Украины (НАПК) кандидат должен публично осудить российский режим, уволиться со своей должности в государственных органах или компании или выполнить другое действие, которое предусмотрена для соответствующей категории. Цель обеспечения таких увольнений и осуждений режима – ослабить способность России вести войну», – говорится в сообщении.

Напомним, российский дипломат с 20-летним стажем Борис Бондарев месяц назад уволился из постоянного представительства РФ при ООН в Женеве. В отправленном письме в адрес бывших коллег, он написал, что ему стыдно за Россию и ее президента и он должен был уволиться еще три месяца назад, но у него было «неотложное семейное дело» и ему нужно было «собраться с мыслями».

4 июля НАПК впервые исключило лицо из списка кандидатов на санкции.

«Лицо, ранее идентифицированное НАПК как кандидат на санкции, обратилось в НАПК с просьбой быть исключенным из списка. из-за войны это лицо осудило путинский режим и освободилось от должности члена правления одной из крупнейших государственных компаний России. Имя личности не разглашается для обеспечения конфиденциальности».

Известно лишь, что компания, в которой он работал, входит в ТОП-10 крупнейших по выручке в сфере энергетики. Она платит большие суммы налогов в российский бюджет, чем практически финансирует СВО.

Украинские СМИ уже подтвердили, что речь идет об уволивщемся в начале СВО бывшем вице-президенте «Газпромбанка» Игоре Волобуеве, уехавшем на Украину и вступившему там в тероборону.

«Я украинец. Я не мог наблюдать со стороны, что творит Россия с моей родиной», – цитирует Волобуева The Insider.

Как отмечается в НАПК, механизм исключения из списка кандидатов по санкциям вполне законен и определен группой Ермака-Макфола относительно санкций в Дорожной карте индивидуальных санкций. В настоящее время в списке 16 тысяч кандидатов.