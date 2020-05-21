21.05.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Выборы, Донбасс, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Украина отменила выборы в ЛДНР – «Минск-2» повис окончательно


Украина не будет проводить местных выборов на территории ЛНР и ДНР пока оттуда не будут «выведены иностранные войска и незаконные вооруженные формирования», а также не будет «взят контроль над границей».

Об этом в эфире «Новостей Донбасса» заявил вице-премьер-министр «реинтеграции временно оккупированных территорий» Украины и переговорщик в контактной группе по Донбассу Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никаких выборов, пока не будут решены вопросы безопасности, пока не будут выведены оттуда иностранные войска и незаконные вооруженные формирования! Какие выборы – туда даже никто не приедет мониторить из ОБСЕ, чтобы сказать – по Копенгагскому стандарту, по законам Украины выборы прошли законно. Нет, конечно», – заявил он.

По его словам, чтобы это произошло, для начала Украине нужно взять контроль над границей ЛДНР и РФ.

«Понимаю, что есть сомнения, но без этих базовых принципов речь о выборах не идет», – отметил Резников.

Как известно, имплементация в украинскую конституцию закона об особом статусе, а также выборы в Донбассе до передачи границы – ключевые пункты Минских соглашений.

От особого статуса Киев уже отказался ранее.

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