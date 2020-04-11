Украина отменит карантин, не дождавшись прекращения пандемии

11.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Карантин, введенный на Украине из-за пандемии коронавируса, придется отменить в мае, несмотря на ситуацию. Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам чиновника, людям придется выходить на работу, иначе Украина не выживет экономически.

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«Мы примем бюджет, который будет иметь соответствующий фонд на борьбу с коронавирусом и будет усиливать наши фонды социальные, которые дадут возможность поддержать наших людей, украинцев. Чтобы мы могли поддержать малообеспеченные семьи, малый бизнес, который потерял сегодня возможность зарабатывать самостоятельно. Это период месяца или двух, но людям нужно дать возможность выжить, дать возможность купить себе продукты питания как минимум.

Следующим этапом идет и большой бизнес, потому что упало потребление, магазины и торговые центры закрыты, соответственно, большому бизнесу не на что работать. Мы тоже это учитываем и видим, что Украина не сможет два-три месяца сидеть на диване.

Мы будем вынуждены в мае начать думать над тем, что Украина должна идти на работу, и в мае месяце мы будем идти на работу вместе со всей Украиной», – заявил Шмыгаль.