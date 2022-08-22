Украина отметила годовщину УНА-УНСО новой воздушной атакой на Крым

22.08.2022  19:55 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров: 832
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Украина
Новости Украины

В Севастополе в 18:15 в районе Верхнесадового сработала система ПВО. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно – снова беспилотник, – написал он в своем телеграм-канале. – Сохраняем спокойствие, город под надежной защитой».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.



Работа ПВО в небе над Севастополем. Фото очевидцев


Осколок, обнаруженный в районе села Верхнесадовое. При работе ПВО гражданам рекомендуют уходить в укрытия

Сегодня на аппаратном совещании губернатор поручил разработать телеграм чат-бот с оперативным дежурным ФСБ, чтобы в оперативном формате горожане могли сообщать о подозрительных лицах или действиях.

Тем временем, украинские нацисты сегодня празднуют годовщину создания праворадикальной экстремистской организации УНА-УНСО. Ее бывший вожак Дмитрий Корчинский опубликовал архивные снимки, на одном из которых боевики УНСО вскидывают руки в нацистском приветствии.

«Наиболее мистическое пророчество главного режиссера УНА-УНСО – Дмитрия Корчинского, с его вековечным «Крым будет или украинским, или безлюдным», воплощается в жизнь в Новофедоровке (недалеко от Севастополя», в Керчи, в районе Бельбека в наши дни», – злорадствуют в Киеве, демонстрируя слабое знание географии полуострова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть