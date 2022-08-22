Украина отметила годовщину УНА-УНСО новой воздушной атакой на Крым
В Севастополе в 18:15 в районе Верхнесадового сработала система ПВО. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно – снова беспилотник, – написал он в своем телеграм-канале. – Сохраняем спокойствие, город под надежной защитой».
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Работа ПВО в небе над Севастополем. Фото очевидцев
Осколок, обнаруженный в районе села Верхнесадовое. При работе ПВО гражданам рекомендуют уходить в укрытия
Сегодня на аппаратном совещании губернатор поручил разработать телеграм чат-бот с оперативным дежурным ФСБ, чтобы в оперативном формате горожане могли сообщать о подозрительных лицах или действиях.
Тем временем, украинские нацисты сегодня празднуют годовщину создания праворадикальной экстремистской организации УНА-УНСО. Ее бывший вожак Дмитрий Корчинский опубликовал архивные снимки, на одном из которых боевики УНСО вскидывают руки в нацистском приветствии.
«Наиболее мистическое пророчество главного режиссера УНА-УНСО – Дмитрия Корчинского, с его вековечным «Крым будет или украинским, или безлюдным», воплощается в жизнь в Новофедоровке (недалеко от Севастополя», в Керчи, в районе Бельбека в наши дни», – злорадствуют в Киеве, демонстрируя слабое знание географии полуострова.
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