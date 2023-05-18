Украина отметила продление зерновой сделки уничтожением зерна

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Утренний теракт на железнодорожном полотне в Симферопольском районе, в результате которого с рельсов сошли восемь вагонов с зерном, повреждена инфраструктура и локомотив, – это демонстративный акт украинских спецслужб, который преследует сразу несколько целей.

К такому выводу приходят российские эксперты, с которыми побеседовал «ПолитНавигатор».

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По мнению крымского политолога Андрея Никифорова, то, что теракт произошел 18 мая, в день депортации крымских татар с территории полуострова, говорит о том, что Украина будет пытаться посеять межнациональную вражду.

«Те, кто этим занимается, очень любят всякого рода символизм. Здесь неважно, имеют ли к этому отношение какие-то крымско-татарские структуры, главное, что об этом можно громко сказать. Кстати, посмотрим, будут такие заявления или нет с украинской стороны. Понятное дело, что это в любом случае подставляет под удар живущих в Крыму крымских татар, которые в своем абсолютном большинстве вполне лояльно относятся к Российской Федерации. Мы-то разберемся и истинных виновников найдут и накажут. Раскачать межэтническую ситуацию в Крыму никакие выходки не смогут – для этого есть все основания так считать, но попытки нас перессорить, друг на друга натравить, вызвать недоверие между представителями различных национальностей, живущих в Крыму, конечно, украинской стороной будут предприниматься», – сказал Никифоров

Политолог Сергей Марков высказывает подобное мнение и подчеркивает символизм – вагоны, которые везли зерно сошли с рельсов на фоне информации о продлении зерновой сделки.

«Я думаю, что подорвали диверсионные группы, а свалить хотят на крымско-татарскую общину. Но при этом, получилось и такое «празднование» продления зерновой сделки. То есть у Украины такой двойной бонус. А свалить на крымских татар хотят, чтобы ответом стала ненависть к народу, негативное отношение крымских татар к российской государственности, чтобы в результате это облегчило возможность искать молодых ребят для осуществления терактов», – полагает Марков.

По мнению военного эксперта, капитана I ранга запаса Сергея Горбачева, однозначно этот теракт был направлен и на срыв курортного сезона в Крыму.

«Любая диверсия не должна нас удивлять, потому что Украина как террористическое государство постоянно доказывает этот статус. Я полагаю, что это неслучайно. Хоть те вагоны, везущие зерно, ехали не в формате зерновой сделки, это можно расценить как фронду, некий демонстрационный акт фарсового характера, который связан с тем, что сделку продлили. Ну а то, что это было привязано ко дню депортации, я думаю, это тоже неслучайно. В Сирени создан мемориал, – это привлечение внимания к конкретным датам, символизм, элементы кабалистики какой-то, с учетом того, что украинские власти помешаны на сатанинских вещах. Думаю, все это вместе сказалось в данном акте. К сожалению, здесь явно преследуются цели, связанные и со срывом курортного сезона», – убежден Горбачев.