Украина отомстила беженцам из Харькова, убив их ракетой

Новости Украины

В воскресенье в три часа утра Белгород сотрясло от взрыва. Прилетело четко в центр города. Погибли люди. Вылеты были из Харькова, а теперь, внимание, из пяти погибших трое – бывшие жители Харькова, беженцы.

В самом начале российской спецоперации, еще будучи в Харькове, я подвозил женщину с Алексеевки в центр города, на начало Клочковской. Она просила свозить ее туда и обратно. Было время пообщаться. Звали её Нина, они с мужем из Донецка. В Харьков выехали в 2014 году, когда их начали обстреливать и бомбить ВСУ вместе с добробатами, которых тогда наплодили немеряно, и у каждого были свои названия и у каждого были свои хозяева. Эдакая махновщина в патриотической оберточке. В Харьков они уезжали с трехлетней дочерью на руках, бросив всё, потому как не уезжали, а убегали из-под бомбежек, которые практически не прекращались.

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«Мы за эти 8 лет здесь почти успокоились, дочка перестала постоянно плакать и прятаться под стол, или под кровать при громких звуках – рассказывала Нина – мы за это время взяли ипотеку, купили квартиру, вот только доделали ремонт, и вот теперь такое здесь».

«Ну, вы же понимаете, что это все звенья одной цепи, и выгодополучатели у этих событий одни и те же, и это далеко не Россия, что нельзя огульно во всем винить Россию, ибо ей именно это меньше всех нужно, и что иначе теперь уже просто нельзя, что Россию вынудили начать эту спецоперацию?» – задал я ей тогда вопрос.

Нина ответила, уже не сдерживая слез:

«Да все я понимаю, только у меня сейчас ощущение, что эта война за мной и моими близкими гонится, просто по пятам идёт. И дочка моя, которой уже одиннадцать лет, снова дергается от громких взрывов и снова лихорадочно ищет место, где ей спрятаться и постоянно плачет».

«Война за нами гонится»… Мне тогда эта фраза очень резанула слух, и я понял почему – это прозвучало чудовищной правдой. Она сейчас за всеми нами гонится по пятам.

Вот и этих Харьковчан, которые погибли в центре Белгорода, в мирном районе, где поблизости нет ни военных, ни техники, она настигла даже там. И это, на самом деле, обретает жуткий смысл, а, учитывая то обстоятельство, что эти ракеты были запущены из Харькова, и, возможно, их запускали, как вариант, соседи или знакомые погибших, или, ещё хуже, друзья, то безобразность этих обстоятельств усиливается в разы!

Эта новость уже разлетается по СМИ и всевозможным новостным ресурсам, и каждый в ней видит свое, сквозь призму своего опыта, воззрений и понимания, но для меня по факту, харьковчане погибли от рук тех, кто их…. защищает! Это выглядит, как месть этим Харьковчанам за то, что они, убегая от этой войны, выбрали именно Белгород.