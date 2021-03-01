Украина отправила в российский Крым надувную пропаганду

01.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинские «патриоты» запустили очередной поднятый на воздушных шариках флаг в сторону Крыма.

Так они отметили седьмую годовщину потери полуострова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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До этого флаг, пошитый в Краматорске, побывал в Киеве, и приехал в Херсон. На нем расписались несколько сотен боевиков, экстремистов, политиков и активистов.

«В Киеве он был неделю, был в Украинском доме, был в Верховной раде. Тут много подписей известных очень людей. Кто будет читать, будет рыдать, потому что тут есть дата и деоккупации, и есть еще всякие пожелания крымцам, поддержка крымцев, поддержка политзаключенных крымского оккупационного режима, потому что более ста человек находятся сейчас в тюрьмах в Крыму или уже вывезены в Россию», – заявил один из организаторов акции Одиссей Наумов