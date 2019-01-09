Украина отправит на войну более двух тысяч харьковчан

09.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Харьковский военкомат выполнил годовой план призыва в ВСУ на контракт, и теперь более двух тысяч харьковчан будут отправлены на войну за 10 тысяч гривен зарплаты контрактника.

Об этом в ходе отчётной пресс-конференции по работе военкоматов в 2018 году сообщил военный комиссар Харьковского областного военкомата полковник Юрий Калгушкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Плановое задание для Харьковской области за 2018 год составляло 2 100 кандидатов. Их нужно было отобрать, чтоб они подписали контракт для прохождения службы в Вооруженных силах Украины. Плановое задание было выполнено на 100 процентов.

Основные усилия были направлены на комплектование, в первую очередь, частей десантно-штурмовых войск, морской пехоты Военно-морских сил ВСУ, и вооруженных частей сухопутных войск, выполняющих задания в зоне ООС», – отметил он.

Также военком не забыл упомянуть об очередной «перемоге» Украины – теперь зарплата военнослужащих ВСУ за убийство своих сограждан вырастет на 30 процентов.

«Начиная с января 2019 года есть указ президента Украины о повышении месячного денежного обеспечения военнослужащих ВСУ. Повышение будет не менее, чем 30 процентов.

Например, до января 2019 года рядовой ВСУ получал месячное денежное обеспечение в размере 7 500-7 800 гривен. Сейчас, начиная с января, денежное обеспечение будет составлять от 10 800 гривен в месяц», – подытожил Калгушкин.