20.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Украина отпустила экипаж “Норда” после того, как ей намекнули, что будет хуже

Украина отпустила экипаж захваченного судна “Норд” из-за того, что в Москве сделали официальному Киеву предложение, от которого сложно было отказаться.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» сообщил Евгений Филиндаш, директор Украинского центра социальной аналитики.

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“Возможно, были достигнуты некие неофициальные, кулуарные договоренности. Скорее всего, на принятие решения отпустить экипаж «Норда» повлияли и ответные меры российской стороны. По ряду каналов было донесено, что если не будет положительного решения по «Норду», ответные меры могут быть более масштабными чем то, что украинская стороны предприняла в отношении «Норда» и его команды. Понятно, что у России больше возможностей для этих мер, чем у Украины для продолжения такой политики. Очевидно, что это все и повлияло на принятие решения”, – говорит Филиндаш.