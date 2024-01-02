Украина отрубает газ Приднестровью и электричество Молдове

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Транзит российского газа в Приднестровье через Украину может быть приостановлен в ближайшее время.

Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отказалась регистрировать российско-молдавское предприятие «Молдовагаз» в качестве участника оптового энергетического рынка.

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Первый вице-премьер ПМР, глава Минэкономразвития Сергей Оболоник признает, что ситуация в энергетике тяжелая, но уверяет, что выход есть.

«В сфере энергетики ситуация хуже, чем была. Просто мы управляем этим с учетом опыта, полученного в прошлом году. Мы знаем, что делать, чтобы наш народ не оставить без тепла, газа и всего остального, но ситуация тяжела. Остановлены крупные потребители газа: Рыбницкий цементный завод, Кирпичный завод не работают, на металлургическом заводе производство сокращено колоссально за последние две недели. Не хватает газа. Ситуация очень нехорошая. Украине задекларировала, что она не будет продлевать контракт по транспортировке. Безусловно, мы тоже не сидим сложа руки», – сказал Оболоник в интервью телеканалу «Первый Приднестровский».

В Приднестровье поступает весь газ, который Молдова закупает по контракту с «Газпромом», потому что там расположена электростанция, обеспечивающая энергией оба берега Днестра.

Недавно министр энергетики Молдовы Виктор Парликов не исключил возобновление закупок газа у «Газпрома» с мая.