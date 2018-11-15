Украина отследила 940 судов, заходивших в российский Крым

16.11.2018, Киев, Игорь Петров

Украина отследила более 940 судов, заходивших в российский Крым. Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В нас сейчас в поле зрения более 940 судов, в основном иностранных, которые заходили в порты оккупированного Крыма», – сообщил чиновник.

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«Те судовладельцы, которых волнует их репутация, все-таки не спешат принимать какие-то приглашения и контракты от оккупационной власти и следовать на оккупированный полуостров», – добавил он.

«Мы отслеживаем эти корабли, и если после этого (захода в Крым) они попадают в нашу исключительную экономическую зону, или, тем более, отваживаются заходить в украинское порты, мы применяем соответствующие меры по ограничению их дальнейшего продвижения и переводим этот вопрос в правовое поле. У нас уже 15 судов, в отношении которых приняты меры – или арест, или другие ограничения. Это все те суда, которые нарушили законодательство Украины относительно захода в оккупированный Крым.

Это, например, всем известный «Норд», который был арестован и теперь решением суда выставлен на продажу. Это, например, судно «Механик Погодин» и другие суда где арестован или груз или арестованы сами суда», – сказал Слободян.

При этом он фактически признал, что никакого «правового поля» в этом вопросе нет.

«Механизм правового реагирования на заходы судов еще не до конца разработан, но в процессе работы с такими проблемными судами этот механизм усовершенствуется, есть понимание между ветвями правоохранительной системы, как надо действовать. Сам механизм правового реагирования еще не до конца прописан, но уже даже по тем судебным решениям, которые уже есть, можно с уверенностью сказать, что все меньше лазеек остается для нарушителей украинского законодательства в этом вопросе», – сказал Слободян.