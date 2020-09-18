Украина отвела 25 лет на «реинтеграцию» Донбасса

18.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Процесс так называемой «реинтеграции» республик Донбасса в состав Украины займет не менее четверти века после того, как война будет завершена.

Об этом с трибуны Верховной рады заявил министр по вопросам «временно оккупированных территорий», вице-премьер Украины Алексей Резников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Резников подчеркнул, что для того, чтобы территории вернулись «безопасно», нужно, чтобы на них сменилось как минимум одно поколение.

«Почему я говорю, что реинтеграция будет длиться 25 лет. Я говорю, потому что это правда. Реинтеграция территорий, которые сейчас временно оккупированы, не будет происходить сразу после окончания войны. Конец войны и реинтеграция не будут совпадать по времени, потому что мы говорим о безопасной реинтеграции – такую, которая не раздробит страну и не создаст новые риски.

Безопасная реинтеграция будет длиться минимум одно поколение, давайте говорить правду. Об этом говорит мировой опыт. В Германии и сейчас видны отличия между западом и востоком, хотя прошло порядка тридцати лет, а стартовые условия были другими», – заявил Резников.