Украина ответила обстрелом Белгородской области

10.10.2022  15:55 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

ВСУ обстреливают хутор Масычево Грайворонского городского округа Белгородской области.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает корреспондент «Полит Навигатора».

ВСУ обстреливают хутор Масычево Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской...

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«По предварительной информации без погибших и пострадавших, 2 дома разрушено, 13 домовладений посечены осколками», – написал Гладков.

Утром в Белгородской области были обстреляны еще два села – Конопляновка и Шебекено.

«В Валуйском городском округе под обстрел попало село Конопляновка. Наши ПВО сработали, но кассеты «Точки-У» раскрылись и повредили один частный жилой дом. Жители не пострадали. Все оперативные службы уже находятся на месте», – сообщил Гладков.

Однако в Шебекино, к сожалению, есть погибшие – женщина, 74 года с обширными осколочными ранениями. Повреждены 3 частных домовладения.

Накануне, под обстрел ВСУ попали села и город Грайворон Грайворонского городского округа. Есть разрушения в центре города, в том числе старый детский сад, который был закрыт. Пострадавших среди мирных жителей нет. Также в результате обстрела есть разрушения в хуторе Тополи. Пострадавших нет. Повреждены 2 жилых дома. В одном выбиты окна, в другом разрушены несущая стена и кровля.

«Самое главное – жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Все остальное восстановим», – написал Гладков.

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