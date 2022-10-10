Украина ответила обстрелом Белгородской области

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Новости Украины

ВСУ обстреливают хутор Масычево Грайворонского городского округа Белгородской области.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает корреспондент «Полит Навигатора».

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«По предварительной информации без погибших и пострадавших, 2 дома разрушено, 13 домовладений посечены осколками», – написал Гладков.

Утром в Белгородской области были обстреляны еще два села – Конопляновка и Шебекено.

«В Валуйском городском округе под обстрел попало село Конопляновка. Наши ПВО сработали, но кассеты «Точки-У» раскрылись и повредили один частный жилой дом. Жители не пострадали. Все оперативные службы уже находятся на месте», – сообщил Гладков.

Однако в Шебекино, к сожалению, есть погибшие – женщина, 74 года с обширными осколочными ранениями. Повреждены 3 частных домовладения.

Накануне, под обстрел ВСУ попали села и город Грайворон Грайворонского городского округа. Есть разрушения в центре города, в том числе старый детский сад, который был закрыт. Пострадавших среди мирных жителей нет. Также в результате обстрела есть разрушения в хуторе Тополи. Пострадавших нет. Повреждены 2 жилых дома. В одном выбиты окна, в другом разрушены несущая стена и кровля.

«Самое главное – жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Все остальное восстановим», – написал Гладков.