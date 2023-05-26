Украина отжала российский рыболовный траулер

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На Украине арестовано судно, принадлежащее российскому миллионеру Александру Верховскому.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пресс-служба СБУ.

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«По материалам Службы безопасности суд наложил арест на рыболовный траулер «Бухта Соколовская», принадлежащий холдингу подсанкционного российского олигарха Александра Верховского. Стоимость промышленного судна составляет около 1 млрд гривен. Установлено, что Верховский входит в ближайшее окружение Кремля и является одним из крупнейших финансовых «доноров» войны против Украины. Рыболовный промысел российского бизнесмена позволяет ему регулярно перечислять миллиардные суммы в бюджет России», – говорится в сообщении.

Отмечается, что до начала российской военной операции на Украине траулер достраивался на судостроительном заводе в Николаеве.

«Для обхода санкций бенефициарный владелец судна оформил его на одну из подконтрольных компаний в Приморском крае России. Однако сотрудники СБУ разоблачили сделку и заблокировали российский траулер», заявили в СБУ.

Сейчас судно передано управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).