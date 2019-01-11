Украина озвучила планы по производству штурмовой авиации

11.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина планирует научиться производить собственную боевую авиацию без участия России.

Как заявил в эфире телеканала «Прямой», передает корреспондент «ПолитНавигатора», замглавы концерна «Укроборонпром» Сергей Омельченко, речь идет как об истребителях, так и о военно-транспортных самолетах типа «Руслан».

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По его информации, истребители и штурмовики, которые никогда не строились на Украине, могут начать собирать при помощи стран НАТО.

«Производство военной авиации штурмовой действительно в Украине никогда не существовало. Для этого нужна серьезная школа, инженерная в том числе. Конечно, этот вопрос сейчас прорабатывается. Идеи есть и планы. Пока государственный концерн «Укроборонпром» обеспечил сервисное обслуживание и ремонт, производство соответствующих запасных частей для боевой авиации. А что касается создания новых образцов и вообще новых боевых самолетов, то этот вопрос требует, конечно, большего времени. Но планы создания в Украине производства военной авиации есть – возможно, я думаю, в кооперации с партнерами из того же блока НАТО», – заявил Омельченко.