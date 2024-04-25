Украина падёт уже в начале лета – бывший разведчик США

Максим Столяров.  
25.04.2024 22:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Даже с возобновившимися поставками западного оружия Украина не продержится до осени.  

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил экс-разведчик США, подполковник в отставке Тони Шаффер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже с возобновившимися поставками западного оружия Украина не продержится до осени.   Об этом...

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«Сколько ещё Украина сможет продержаться, даже если какая-то часть из 61 миллиарда окажется там?», – спросил ведущий.

«На данный момент я не думаю, что они продержаться дольше июня. Потому что русские даже не особо стараются. Не в том смысле, что они не сражаются – русские не организовали полноценную воздушную кампанию, направленную на полноценное завоевание территорий, и удержание.

Сейчас они продолжают свою политику агрессивного истощения. И это хорошо работает. Зачем тебе менять тактику, если она хорошо работает? Россия изматывает украинцев», – сказал бывший разведчик.

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