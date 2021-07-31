Украина передает Турции русские военные технологии

Турция «сплавляет» Украине ненужные корветы, а получает от Киева интересующие Анкару российские военные технологии, оставшиеся у «Незалежной» в наследство от советских времен.

Об этом на научно-практической конференции «Крымская реальность России против «крымской мифологии» Украины» в Севастополе заявил военный эксперт Александр Данченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Достаточно сказать, что в начале 2020 года было подписано соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, затем рамочное военное соглашение, происходит обмен визитами, в том числе по военной линии. В частности достигнуто соглашение о постройке корветов для ВМС Украины.

Судостроительный завод «Океан» в Николаеве сообщил в конце прошлого года, что подписал меморандум с государственным оборонным концерном Турции о том, чтобы принять участие в программе. Сами турки от этих пресловутых корветов практически отказались и решили «сплавить» нашим соседям», – сказал Данченко.