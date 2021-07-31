Украина передает Турции русские военные технологии

Украина передает Турции русские военные технологииНовости Украины
Турция «сплавляет» Украине ненужные корветы, а получает от Киева интересующие Анкару российские военные технологии, оставшиеся у «Незалежной» в наследство от советских времен.
Об этом на научно-практической конференции «Крымская реальность России против «крымской мифологии» Украины» в Севастополе заявил военный эксперт Александр Данченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Достаточно сказать, что в начале 2020 года было подписано соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, затем рамочное военное соглашение, происходит обмен визитами, в том числе по военной линии. В частности достигнуто соглашение о постройке корветов для ВМС Украины.
Судостроительный завод «Океан» в Николаеве сообщил в конце прошлого года, что подписал меморандум с государственным оборонным концерном Турции о том, чтобы принять участие в программе. Сами турки от этих пресловутых корветов практически отказались и решили «сплавить» нашим соседям», – сказал Данченко.
Кроме этого, по его словам, развивается сотрудничество по оснащению турецких ударных вертолетов АТАК 2 украинской промышленностью.
«Что-то еще там осталось в загашнике, то есть, не все они распродали, что оставалось еще у них от советских разработок. Вот сейчас продолжается усиленная распродажа, в том числе, наших технологий, потому что турки что попало не будут покупать. Значит, что-то там было интересное», – сказал Данченко.
Спасибо!
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