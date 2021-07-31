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31.07.2021, Москва, Елена Острякова
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Турция, Украина
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Украина передает Турции русские военные технологии

Новости УкраиныТурция «сплавляет» Украине ненужные корветы, а получает от Киева интересующие Анкару российские военные технологии,...

Турция «сплавляет» Украине ненужные корветы, а получает от Киева интересующие Анкару российские военные технологии, оставшиеся у «Незалежной» в наследство от советских времен.

Об этом на научно-практической конференции «Крымская реальность России против «крымской мифологии» Украины» в Севастополе заявил военный эксперт Александр Данченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Достаточно сказать, что в начале 2020 года было подписано соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, затем рамочное военное соглашение,  происходит обмен визитами, в том числе по военной линии. В частности достигнуто соглашение о постройке корветов для ВМС Украины.

Судостроительный завод «Океан» в Николаеве сообщил в конце прошлого года, что подписал меморандум с государственным оборонным концерном Турции о том, чтобы принять участие в  программе. Сами турки от этих пресловутых корветов практически отказались и решили «сплавить» нашим соседям», – сказал Данченко.

Кроме этого, по его словам, развивается сотрудничество по оснащению турецких ударных вертолетов АТАК 2 украинской промышленностью.



«Что-то еще там осталось в загашнике, то есть, не все они распродали, что оставалось еще у них от советских разработок.  Вот сейчас продолжается усиленная распродажа, в том числе, наших технологий, потому что турки что попало не будут покупать. Значит, что-то там было интересное», – сказал Данченко.

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