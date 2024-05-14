Украина переходит в стадию государственного террора

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда так боятся потерять власть, что переходят к государственному террору населения своей страны. Об этом в интервью телеведущему Виталию Дикому заявил бежавший из Украины киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Начинают закручивать гайки и устанавливать террор. И мы сейчас переходим в стадию террора. Это очень опасная стадия, потому что её не все переживут. Кто сильно будет высовываться, и кто не побеспокоится о безопасности своей семьи, на него будет нападение государственных террористов. И они развязали руки пособникам, которые для сохранения своего высокого положения готовы сдавать своих соседей, стучать на них. Это же период неоднократно происходил на территории Украины. Если не будет быстро решен вопрос с заменой государственного терроризма на что-то другое, то будет переходить в террор частный. Если людям не остается законного способа защитить себя, то некоторые будут переходить на личный террор, личную месть тем, кто осуществляет этот террор. Короче, это война народа с врагами народа и возникновение, противодействия. Но общество будет вести себя крайне пассивно. Оно не будет ни сочувствовать, ни помогать. Каждый будет решать свою личную семейную трагедию в плане выживания», – сказал Балашов.

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«У людей сейчас есть только одно – надежда на скорейшее прекращение этого бедлама через заключение мира. Но первые, кто не хотят заключения мира, – это Зеленский и Ермак. Они его не хотят, потому что это снятие военного положения. А это приезд Залужного и выдвижение кандидата, которого поддержат все политические силы против Зеленского. Поэтому, конечно, они против, потому что они вылетают, а отвечать на вопросы граждан, как вы довели до такого состояния, почему проиграли войну, почему вы обещали одно, получилось другое, будет висеть над ними. И сейчас они могут удерживаться только благодаря террору», – подытожил миллионер.