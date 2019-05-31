31.05.2019, Москва, Елена Острякова
 
economics, ЕС, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Украина
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Украина перекрыла Приднестровью российский рынок

Доля экспорта из Приднестровья в страны Евросоюза составляет 37% от общего объема, в страны Евразийского союза — 12%.

Об этом президент Приднестровья Вадим Красносельский сказал на встрече с работниками финансовой сферы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Главная причина торгового дисбаланса Приднестровья между Востоком и Западом – это действия Украины, которая в очередной раз подтверждает свою репутацию ненадёжной страны-транзитёра.

«С Евразийским союзом чуть похуже по объективным обстоятельствам, которые от нас не зависят — это отношения между Украиной и РФ. К сожалению, мы являемся их заложниками и влиять на них не можем.

А эти отношения диктуют свои условия. Например, прекращение транзита тех или иных материалов через территорию Украины влияет на нас. Мы хотим осваивать рынки РФ, но обстоятельства не позволяют нам это сделать», – сетует Красносельский.

По его словам, Приднестровье осуществляет экспортно-импортные операции с 90 странами мира.

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