«Украина переполнена концлагерями» – Киеву пророчат народный бунт

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Из-за продолжающейся войны против России, массовых репрессий и действий преступного киевского руководства – на Украине зреет народное недовольство и близится новая революция.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший из Киева украинский экономист и политолог, экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня удар по Кривому Рогу, Харькову, Херсону, Сумам и другим городам. Что будет завтра? Ивано-Франковск, Львов? ПВО нет, защитить нельзя. Самыми главными жертвами становятся мирные люди, дети и женщины. Мужчины находятся фактически в концлагере, выехать они не могут», – сказал политолог.

Соскин подчеркнул, что Украина переполнена концлагерями и находится в шаге от начала массовых беспорядков.

«Апелляционные суды по требованию прокуратуры отменяют решения первичных инстанций судов про так называемых уклонистов, и говорит, что их надо садить в тюрьмы. Это политические заключённые. Потому что нарушается Конституция и права людей, прикрываясь, что человек должен идти на фронт и терять жизнь. Этих политических заключённых в тюрьмах уже десятки тысяч. То есть, на Украине сегодня уже будет самый большой в Европе, превзойдёт и Россию, и Беларусь. Это уже диктатура, тюрьмы Украины фактически переполнены политическими заключёнными», – сказал он.

«Естественно, это добром не закончится. На Украине зреют все условия, что начнётся новая революция. Зеленский должен остановиться», – подытожил Соскин.