17.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Криминал, Россия, Спецслужбы, Украина
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Украина переправляла оружие в Россию через Белоруссию и Литву

Таможенная служба Белоруссии совместно с КГБ изъяла 9 тысяч тонн боеприпасов, которые контрабандисты переправили с Украины в Россию.

Об этом в интервью телеканалу «Беларусь-1» заявил председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрия Сенько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Совместно с КГБ мы отрабатывали информацию о том, что из Украины транзитом через Беларусь перемещалось частями оружие в Литву, и оттуда более крупными партиями – в Россию. Насколько мы располагаем информацией, в РФ в последующем при завершении спецоперации было выявлено большое количество оружия. Целый арсенал был изъят спецслужбами на территории России», – сказал Сенько.

Ранее о «потоке оружия», хлынувшего чрез границу с Украиной заявлял президент Белоруссии Александр Лукашнко, объясняя, почему принято решение «наглухо ее закрыть». В Госпогранслужбе Украину эту информацию опровергали.

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