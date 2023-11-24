Украина перешагнула демографическую точку невозврата ещё в январе

Вадим Москаленко.  
24.11.2023 17:11
  (Мск) , Киев
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Демография, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Украинское население понесло такие потери, что уже не восстановится, а на освободившейся территории будут править ставленники Запада.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил эмигрировавший из Украины политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское население понесло такие потери, что уже не восстановится, а на освободившейся территории будут...

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«Если взять демографические показатели, ещё в январе этого года мы прошли демографическую точку невозврата. То есть, даже если ты сейчас остановишься, последствия будут ощущаться пятьдесят лет, минимум.

Сейчас будет расстрелянная демография, причём элита, лучшие. А кто остался? Генетические рабы остались – это про тех, из движения «Честно», соросят? Генетические рабы – это они?

У них же бронь, и ни один русёнок при этом пострадал. Это они будут потом генетически пановать на освобождённых квадратных километрах, или как? Я правильно понимаю, под что это всё готовится?» – возмутился Чаплыга.

Он подчеркнул, что у того, что осталось от украинского государства, нет никаких перспектив, кроме бесконечной нищеты и оплаты долгов.

«Мы прошли демографическую точку невозврата. Открываем «Парагвайская война» и читаем – это всё было. Пройдено. Аргентинский сценарий очень даже нам светит, других вариантов нет. Аргентинский сценарий – это череда дефолтов, когда надо платить больше, только тебе никто в кредит не даст. Это нас ждёт», – резюмировал Чаплыга.

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