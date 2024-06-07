Украина перешла в круглогодичный режим отключения света

Анатолий Лапин.  
07.06.2024 13:13
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Украина, Экономика, Энергетика


Населению Украины придется жить в условиях отключения электроэнергии все лето, осень и зиму. Об этом в эфире видеоблога «Украинская правда» заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, вывод из ремонта атомных энергоблоков не спасет ситуацию.

Населению Украины придется жить в условиях отключения электроэнергии все лето, осень и зиму. Об...

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«Я думаю, что с этим временным облегчением ситуации, которое связано с выходом в работу одного атомного энергоблока. Будет легче просто тем же областям придерживаться лимитов. Но хочу добавить немного декаданса в нашу дискуссию, – ну, работа такая, мы оператор системный, значит, предусматриваем худший сценарий, – на самом деле, это улучшение временное.

Перед нами очень сложный месяц июль, когда в соответствии с графиком ремонтов атомных электростанций, у них будет самый низкий уровень мощности, а жара, очевидно, будет, будет увеличена нагрузка. Все лето, часть осени и, к сожалению, в отопительный сезон вполне вероятно, что нашу жизнь будут сопровождать эти отключения. Нам придется всем, хотим мы этого или нет, адаптироваться к этой ситуации», – заявил Кудрицкий.

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