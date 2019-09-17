Украина перешла в собственность США

17.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина больше не принадлежит своим гражданам – половина ее активов контролируется Соединенными Штатами.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бюджет 38 миллиардов, из них расходы на обслуживание внешнего долга идёт 40 процентов, 10 процентов идёт на оборону и безопасность – 50 процентов бюджета сразу отбросьте. Это как инвестировать в вулкан: наверное, безумно интересно, но абсолютно бесполезно. Люди, граждане Украины, те 77 процентов в надежде на то, что ситуация в стране изменится и повысится уровень жизни, как они могут этого ждать, если половину бюджета мы тратим непонятно куда?» – заявил экс-депутат.

По его словам, если «раньше американцы были в теме, то теперь они в доле».

«Теперь эта страна принадлежит не нам – американцы на 50 процентов стали акционерами Украины! Поэтому они себя так вольготно ведут.

Поэтому какой-то Волкер, о котором, наверное, забыл Трамп, что он существует, приезжает в Украину и даёт указания: формула Штанмайера нам не годится, прекращать войну не нужно, бюджет увеличьте, а мы вам будем продавать старые корабли, старое оружие – всё что угодно, вы будете прятать их в сарай, а мы будем грабить вашу нищую страну, и будем делать это столько, насколько вы будете нам это позволять», – добавил Килинкаров.