Украина перешла в стадию стратегической неопределенности

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Через ближайшие полгода прогнозировать, какие отношения сложатся у Киева с Западом невозможно, учитывая ряд выборов, через которые в ближайшее время продут нынешние партнеры Украины.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент нервничает потому, что страна, да и сам он зашли в ситуацию стратегической неопределенности. Условно говоря, трек катастрофической стабильности, в котором мы жили последние два года, когда он шел вниз или вверх, он завершается и мы входим в ситуацию стратегической неопределенности. Когда формат отношений между Украиной и Западом сложно спрогнозировать буквально уже через шесть месяцев», – сказал эксперт.

«Кроме того, мы видим усиливающееся давление на фронте, кроме того, истощение внутренних ресурсов. Всех: психологических у общества, посмотрите социологию, она просто кричит о серьезных проблемах, экономических, структурных внутри экономики, политических с точки зрения поисков партнеров и друзей и перезагрузки систем западных партнеров на фоне усиления давления России, на фоне того, что стало понятно, что в ближайшее время пригожинская надежда вряд ли снова возникнет на горизонте. Все это привело к ситуации серьезной ситуации неопределенности, возрастания кризисов и рисков для президента», – заявил Бортник.