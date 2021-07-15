Украина переводит крымских татар на латиницу

15.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинская концепция развития крымскотатарского языка на ближайшие десять лет предусматривает полный переход на латинскую графику.

Об этом на форуме в Киеве заявил замминистра по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий Украины» Снавер Сейтхалилев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Со следующего года начинается десятилетие языков коренных народов в глобальном контексте в рамках ООН. У нас уже есть концепция развития крымскотатарского языка на 10 лет, готовим стратегию, план действий. Но очень важно, что всё это делается на базе именно латинской графики, и в этом контексте это очень влиятельный инструмент. Потому что мы знаем, что страна агрессор ещё с советских времён вынудили все тюркские народы пользоваться кириллицей, несмотря на то, что латиница больше подходит фонетически к структуре этих языков. В этом контексте это даёт очень сильный позитивный сигнал тому, что Украина будет развивать крымско-татарский язык именно на основе латинской графики», – рассказывал замминистра.

«Это выход на более глобальный уровень, потому что у нас есть 200-миллионное тюркоязычное сообщество, которое пользуется латинской графикой. То есть, это абсолютно новые возможности для развития языка крымских татар. И в этом плане мы видим возможности для государства Украины взять лидерство», – добавил Сейтхалилев.