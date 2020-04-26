Украина переживает самую позорную страницу в своей истории

26.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинский народ продаёт за бесценок добытую кровью предков землю, а потому недостоин жить в суверенном независимом государстве.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил киевский экономический эксперт Анатолий Пешко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Учитывая тот факт, что именно Зеленский является главным инициатором закона о продаже земли, естественно, что все эти доходы уйдут иностранным транснациональным компаниям. Цель не только сиюминутная – получать доходы, которые могли бы получать мы, а цель далеко идущая – это получение жизненного пространства для других каких-то народов и государств.

Пахотная земля в Украине составляет 73 процента от её все территории. Поэтому не надо воевать, чтобы захватить территорию, захватить государство. То, что хотели сделать некоторые круги на Западе, они хотят просто купить Украину за бумажки, а наш легковерный народ готов за это продаться.

То есть то, за что наши деды отдавали свои жизни и проливали кровь, это всё наш народ сегодня готов продать за бесценок. И мне кажется, это самая позорная страница в истории нашей Украине вообще. И народ с такой алчностью и с таким неуважением к своему прошлому и прошлому своих предков, он недостоин жить в независимом суверенном государстве», – заявил Пешко.