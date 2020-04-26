26.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Сельское хозяйство, Украина
Просмотров:

Украина переживает самую позорную страницу в своей истории




Украинский народ продаёт за бесценок добытую кровью предков землю, а потому недостоин жить в суверенном независимом государстве.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил киевский экономический эксперт Анатолий Пешко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Учитывая тот факт, что именно Зеленский является главным инициатором закона о продаже земли, естественно, что все эти доходы уйдут иностранным транснациональным компаниям. Цель не только сиюминутная – получать доходы, которые могли бы получать мы, а цель далеко идущая – это получение жизненного пространства для других каких-то народов и государств.

Пахотная земля в Украине составляет 73 процента от её все территории. Поэтому не надо воевать, чтобы захватить территорию, захватить государство. То, что хотели сделать некоторые круги на Западе, они хотят просто купить Украину за бумажки, а наш легковерный народ готов за это продаться.

То есть то, за что наши деды отдавали свои жизни и проливали кровь, это всё наш народ сегодня готов продать за бесценок. И мне кажется, это самая позорная страница в истории нашей Украине вообще. И народ с такой алчностью и с таким неуважением к своему прошлому и прошлому своих предков, он недостоин жить в независимом суверенном государстве», – заявил Пешко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть