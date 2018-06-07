07.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украина переживает закат своей “второй республики”

Выборы президента, которые запланированы на 2019 год, покажут – быть ли украинскому государству дальше или нет.

Об этом в эфире UkrLife заявил политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не случайно, что мы имеем эту ситуацию бессилия, потому что это характерно для финала. Мы имеем финал второй украинской республики, эти последние четыре года, когда все условия, в которых мог существовать такой Голем постсоветский, порождение товарища Сталина, ведь наша проблема в том, что мы живем в сталинском государстве до сегодняшнего момента”, – сказал эксперт.

“Мы – несостоявшееся государство на сегодняшний день. Мы не состоялись еще. Это не означает, что мы не состоимся вообще, но мы не прошли еще точку бифуркации… Выборы 2019 года – это, действительно, Рубикон. Если после президентских выборов не происходят в течение года-полутора быстрые системные действия для того, чтобы начать разгребать эти завалы, ставить подпорки под осыпающиеся конструкции и т.д, и т.п., то в результате надлома исчезнет человеческая масса, с помощью которой можно провести какие-то реформы и модернизацию в целом. Если еще два-три миллиона человек активного населения уйдут, просто некому будет кормить эту всю токсичную массу оставшихся», – заявил Романенко.