Украина планировала взрывы в Крыму: В шоке – даже Госдеп

09.07.2020, Киев, Максим Карпенко

В очередной раз оказалась посрамлена украинская пропаганда, высмеивавшая летом 2016 года сообщения ФСБ о перестрелке на границе с диверсантами, посланными Киевом для организации взрывов в Крыму.

Украинские спецслужбы действительно были задействованы и управлялись на самом высоком уровне. Об этом свидетельствует обнародованная сегодня на пресс-конференции в Киеве депутатом Верховной рады Андреем Деркачем запись переговоров Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена, состоявшихся 19 августа 2016 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Деркач назвал Порошенко преступником, который планировал террористические акты на территории Крыма.

«Тяжело представить, чтобы президент государства, который пришел к власти на трагедии Майдана, за счет тотального доверия украинцев, мог себе позволить дать распоряжение спецслужбам организовать теракт против своих сограждан ради сохранения собственного рейтинга.

Тяжело поверить в то, что Порошенко, использовал отдельных представителей Вооруженных Сил для участия в диверсиях и террористических актов против граждан Украины, проживающих в Крыму.

Еще раз хотим подчеркнуть: Крым – это территория Украины, там проживают граждане Украины. То, что Петр Алексеевич готов был сделать с собственными гражданами, заслуживает отдельного внимания правоохранительных органов Украины, – заявил Деркач.

На записи разговора Байден критикует Порошенко за попытку проведения терактов и подчеркивает, что это не понравилось тогдашнему президенту США Бараку Обаме.

«Моя команда проинформировала меня со всеми подробностями относительно событий, которые имели место на выходных с 7-го на 8-е. Климкин перед этим поделился подробностями этих событий относительно операций сотрудников украинских спецслужб с послом. Но, в конце концов, вы – президент Украины и ответственность ложится полностью на вас. Я очень благодарю вас за это. Мы должны быть абсолютно откровенными друг с другом. Эти действия оставили президента и меня очень обеспокоенными. Президент возвращается из отпуска и созывает встречу на следующей неделе, он хочет обговорить дальнейшие шаги относительно Украины. Я должен сказать ему, что вы приняли все соответствующие меры для предотвращения возникновению подобных инцидентов.

Как вы знаете, мы вмешались один раз до того, как это случилось, когда узнали, что Генеральный штаб осуществляет определенные мероприятия. Потому мы дали понять, что не поддерживаем этого.

Вы сделали шаг назад, но на следующий день это произошло. Я скажу очень откровенно – он (президент) не в восторге от этого, ведь начальник вашей военной разведки получил четкий сигнал от нас несколько недель назад относительно нашего категорического восприятия запланированной диверсионной операции против военных объектов на территории России.

И мне известно, что Крым – это Украина, и он незаконно оккупирован, но мы чрезвычайно убеждены в том, что повышение цены оккупации для России должно происходить исключительно за счет политико-дипломатических усилий, а не военных и диверсионно-подрывных операций», – заявил Байден.

Американский политик также подчеркивает, что диверсия украинских спецслужб может быть использована против официального Киева: «Мы знаем, что произошло. Задержаны четыре аквалангиста, все четверо пропали, а на следующую ночь – перестрелка, и вы тут ни при чем. Но Путин решил раздуть скандал. И я понимаю, когда вы направляете своего министра иностранных дел в Берлин и Париж, но если они узнают об этом до того, как вы их проинформировали, то это катастрофа».

Порошенко в свою очередь стал оправдываться, что не знал о спецоперации и планирует уволить главу ГУР МО того времени Валерия Кондратюка: «Это произошло, когда я был с визитом в юго-восточной Азии. Мы приняли важные меры, которые сделают невозможными возникновение подобной ситуации в будущем. Единственной причиной того, что мы не увольняем с занимаемой должности начальника ГУР МО, является то, что мне не нравится идея сделать это прямо сейчас, ведь любой сможет трактовать это как признание ответственности».

Байден снова отмечает, что Украина может лишиться поддержки европейских лидеров из-за случившегося: «Петр, сейчас я обеспокоен тем, что вы можете проиграть в краткосрочной перспективе. Вы и я, мы оба знаем, что Франция и Германия, и наши европейские друзья ищут оправдание того, чтобы снова обвинять Украину в том, что происходит».

Порошенко снова уверяет в том, что Украина «открыта» и «прозрачна» для США.

«Нет, так не было сначала. Знали ли вы о том, что они собираются в Крым? Вы сказали: «Нет, мне об этом не было известно». Хорошо, я поверил. Но у нас не было никакого подозрения о том, что вы собираетесь делать. Это не было полностью прозрачным. Это создало гигантскую проблему», – продолжает критиковать его Байден.

– Что вы имеете в виду? Я только что подтвердил, что мы планируем действовать только политико-дипломатическими методами, – оправдывается Порошенко.

– Да, я понял. Я только говорю вам, я не хочу, чтобы вы неверно поняли. Все, что я делаю, как друг рассказываю вам, привожу аргументы. Это намного тяжелее сейчас. Значительно тяжелее для меня отстаивать свою позицию на вашу пользу в этой стране. Я не хочу украшать. Я продолжу это делать. Мы переживем это, но ничего подобного не может повториться и близко, – продолжил Байден.

– Я даю вам гарантии – такого больше не повторится. Ничего подобного. Не только подобного, а ничего вообще, – уверяет американского политика Порошенко.

Как отмечает Андрей Деркач, украинский президент в то время обманул своего партнера – Кондратюк не понес наказание, а получил повышение: «Через месяц после этого разговора странным образом, катаясь на водном мотоцикле, погиб заместитель главы Администрации президента, генерал Андрей Таранов, а на его место был назначен генерал Валерий Кондратюк.

Почему именно сегодня мы публикуем эти записи? Потому что один из участников событий, Валерий Кондратюк, который фигурирует в обнародованных записях, совсем недавно назначен на должность руководителя Службы внешней разведки. Еще раз – человек, имевший непосредственное отношение к планируемым терактам и диверсиям в отношении граждан Украины, сегодня входит в состав Совета национальной безопасности и обороны, возглавляет Службу внешней разведки, подчиняющейся непосредственно президенту Украины. Вопрос только, какому именно из президентов», – язвительно отметил Деркач.