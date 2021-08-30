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30.08.2021 11:57 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Политические репрессии, Украина
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Украина планирует достать добровольцев Донбасса более чем в 30 странах мира

Новости УкраиныУкраина надеется привлечь к уголовной ответственности добровольцев-иностарнцев, которые пришли на помощь республикам Донбасса. Об...

Украина надеется привлечь к уголовной ответственности добровольцев-иностарнцев, которые пришли на помощь республикам Донбасса.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявила Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Венедиктовой, например в Чехии, одного из ополченцев судили как участника «террористической организации».

«Мы говорим о национальных украинских судах. Мы сейчас в Международном уголовном суде, и для нас еще очень важны, и мы это контролируем, судебные дела по наемникам за границами нашего государства. Больше, чем 32 страны… у нас происходят производства», – сказала генпрокурор Украины.

«Я надеюсь, что приговоры национальных судов других государств нам пригодятся. Хочу сказать по чехам, и я очень благодарна системе правосудия Чехии, где высший суд Праги осудил наемника на 21 год лишения свободы, причем с квалификацией «участие в террористической организации», а, внимание, первая инстанция Чехии признала ДНР и ЛНР террористическими организациями. И это прекрасный повод, как мы будем двигаться дальше», – заявила Венедиктова.

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