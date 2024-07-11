Украина планирует лишить иностранных собственников доходов, отправив деньги на закупку оружия

Игорь Шкапа.  
11.07.2024 09:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина, Финансы, Экономика


В войне на истощение Украине придется рассчитывать в первую очередь на собственные силы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил профессор экономики Калифорнийского университета в Беркли, советник главы Нацбанка Украины Юрий Городниченко.

В войне на истощение Украине придется рассчитывать в первую очередь на собственные силы. Об...

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«Еще в апреле 2022 года я и мои коллеги писали, что Украине следует готовиться к войне на истощение. Украинскую экономику ждет длительный марафон, и в итоге нам придется рассчитывать на собственные ресурсы. Постепенно международная помощь Украине будет сокращаться и встанет вопрос поиска ресурсов. В частности, тогда, в 2022 году, мы писали о необходимости повышать налоги, что впоследствии частично и произошло, например, частичное повышение акцизов.

Сейчас у нас немного менее жесткий по сравнению с периодом первых месяцев войны режим валютного контроля, но я не уверен, что этот либеральный режим продержится достаточно долго. Деньги всегда убегают из стран, где идет война. И в какой-то момент, очевидно, придется возвращаться к более жестким ограничениям на движение капитала», – сказал экономист в интервью РБК-Украина.

Он объяснил на примере, что означает закручивание гаек в сфере валютных ограничений.

«В первые два месяца текущего года у нас была почти нулевая внешняя экономическая поддержка. В мае снова был ноль. Сейчас у нас немного больше денег. Но не исключено, что в будущем снова возникнут большие паузы с финансированием, и за счет внутренних резервов нам придется оплачивать критический импорт, закупку оружия и т.д. Возникнет вопрос: где для этого брать валюту? И если сейчас, например, украинские предприятия могут платить дивиденды своим зарубежным владельцам, то в какой-то момент более важным может оказаться потребность государства аккумулировать валюту для закупки оружия, а не уплаты дивидендов», – предупредил Городниченко.

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