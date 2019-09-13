13.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Украина
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Украина планирует напрямую закупать Javelin у США

Министерство обороны Украины будет закупать противотанковые ракетные комплексы Javelin по прямой программе в США с этого года, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в ведомстве.

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“Министерством обороны Украины, начиная с 2019 года, запланированы прямые закупки противотанковых ракетных комплексов производства США Javelin и ракет к ним по программе правительства США FMS (Программа продажи вооружения и военной техники вооруженным силам иностранных государств – ред.)”, – сообщили в министерстве.

В Минобороны добавили, что вопросы контроля за применением Украины Javelin со стороны США является засекреченным. В то же время, в Министерстве обороны подчеркнули, что вооружение и военная техника закупается только у стран-партнеров.

Ранее американские дипломаты заявляли, что Украина выражала заинтересованность в приобретении большего количества ракетных коплексов Javelin.

В то же время, в марте 2019 года Пентагон не подтверждал наличие действующих программ между Украиной и США на поставку данного вида вооружения, хотя и не исключал возможность ее появления.

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