11.06.2018, Донецк, Александр Гусар

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Украина планирует наступление: в ВСУ отменили отпуска

Военнослужащим частей ВСУ, расположенным на Мариупольском направлении, отменили плановые отпуска, что в свою очередь является явным признаком грядущего обострения в зоне вооружённого конфликта.

Об этом сегодня на брифинге заявил начальник пресс-службы МО ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«О вынашивании противником наступательных планов также свидетельствует информация, полученная нашей разведкой из 36-й отдельной бригады морской пехоты и 93-й отдельной механизированной бригады. С 9 июня военнослужащим этих бригад, выполняющих задачи в зоне операции оккупационных сил, отменили основные отпуска. Также ускоренными темпами проводится доукомплектование 36-й и 93-й бригад личным составом из других воинских частей», – сообщил Даниил Безсонов.

Он отметил, что данное решение было принято после посещения этих бригад начальником генштаба ВСУ Виктором Муженко, являющимся одним из самых последовательных «ястребов» в украинском военном руководстве.

«Здесь важно отметить, что данное решение было принято украинским командованием после посещения на днях штабов и подразделений этих бригад начальником Генштаба – главнокомандующим вооруженными силами Украины Муженко, который с самого начала вооруженного конфликта настаивает именно на силовом варианте, не взирая на жертвы среди военнослужащих и мирных граждан.

Таким образом, существует вероятность активизации противника на Мариупольском направлении», – сказал в заключение Даниил Безсонов.