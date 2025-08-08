Украина планирует новые наступления – Сырский

Анатолий Лапин.  
08.08.2025 08:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 696
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Украинская армия будет снова пытаться наступать, не исключены авантюры типа Курской.

Об этом в интервью пропагандистам ТСН заявил главком ВСУ Александр Сырский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия будет снова пытаться наступать, не исключены авантюры типа Курской. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У нас есть планы. Конечно, в обороне нельзя добиться победы – только в наступлении

Война должна закончиться так, как нам выгодно – мы должны побеждать, а не отступать, должны уничтожать врага, мы должны нанести ему такие потери, чтобы он пошел на завершение этой войны. Причем, пошел не с позиции силы, а на наших условиях», – заявил Сырский.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить