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29.01.2019, Киев,   Галина Шершнева
 
Вооруженные силы, Крым, Провокации, Сюжет дня, Украина
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Украина планирует новый поход в Керченский пролив в режиме реалити-шоу

Украина готовится к очередному третьему проходу плавсредств через Керченский пролив.

Об этом в эфире украинского телеканала 112 заявил бывший первый заместитель начальника Генштаба Украины Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможно найдутся международные структуры, которые примут участие в нашем походе. Или хотя бы в обеспечении третьего прохода», – сказал Романенко.

По его мнению, безопасность экипажей плавсредств сможет обеспечить только размещение аудио и видео информации о походе в Интернете.

«Все действия и все запросы должны транслироваться. Будет видно, готовы ли россияне вести себя в соответствии с нормами права, или они запрещают и не дают. Заранее их предупредить, что мы это будем делать с представителями международных структур. Я думаю, что в этот раз они не пойдут на нарушения и или обострение», – сказал Романенко.

Напомним, что первый раз в сентябре 2018 года украинские плавсредства запросили у России лоцманское сопровождение и беспрепятственно прошли через Керченский пролив. В конце ноября два бронекатера и буксир не подали необходимых уведомлений и были задержаны российскими пограничниками. Члены экипажей плавсредств сейчас ожидают суда в Москве.

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