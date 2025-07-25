Украина планирует теракты в Северной Корее

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Украина рассматривает возможность взорвать железнодорожный тоннель, по которому в Россию поступают снаряды из Северной Кореи.

Об этом бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил в интервью подкасту «Фокус», сославшись на разговор со своим другом, высокопоставленным офицером ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он сказал, что нет способа остановить поставки, которые идут по железной дороги из Северной Кореи через Россию. Они действительно атаковали большой железнодорожный тоннель. Но чтобы взорвать такой тоннель нужно много взрывчатки. И это не то, что может сделать группа спецназовцев. Украинцы изучают эту проблему и пытаются найти способы ее решить. Пока что поступает большое количество боеприпасов. И похоже, их достаточно, чтобы нанести большой урон», – сказал Ходжес.

Возможно, собеседники имели в виду участок железной дороги Хасан — Раджин между Россией и Северной Кореей. Там в 2022 году построили и модернизировали 18 мостов и три тоннеля общей протяжённостью более 4,5 км.

Ходжес с прискорбием признал, что сейчас «ситуация для русских и северокорейцев намного лучше, чем год назад, потому что они исправили и улучшили то, что делали».