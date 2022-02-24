Украина планирует взорвать мариупольские заводы – Пушилин

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Новости Украины

Украинские спецслужбы будут пытаться взорвать заводы, предприятия и другие важные объекты на пока еще подконтрольной киевскому режиму территориях.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На данный момент происходит освободительное движение. В первую очередь хотелось бы обратиться к людям городов, которые пока ещё остаются под оккупацией вооруженных формирований Украины – им нужно сохранять спокойствие, им ничего не угрожает. Им нужно по возможности оставаться дома. Освободительное движение достаточно быстро закончится. Но мы, жители Донбасса, должны ценить то, что у нас есть. Мы должны понимать, где мы будем работать, трудиться, как мы будем дальше строить нашу уже мирную жизнь», – сказал он.

Денис Пушилин подчеркнул, что в сложившейся ситуации украинские силовики будут пытаться взорвать заводы, предприятия, и другие важные объекты.

«К нам поступила информация, что СБУ запланировала подорвать два предприятия в Мариуполе – Завод Ильича и Азовсталь. Хотел бы обратиться ко всем сотрудникам предприятий – не допустить. Мы, жители Донбасса, ценим то, что у нас есть. Ценим нашу инфраструктуру, наши заводы и фабрики, мы думаем о будущем. У меня убедительная просьбы – сделать всё, что от вас зависит, чтобы у украинского режима не было возможности осуществить это преступление», – добавил руководитель государства.