Украина планирует взорвать мариупольские заводы – Пушилин

24.02.2022  12:49 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
Просмотров:
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Россия, Украина, Экономика
Новости Украины

Украинские спецслужбы будут пытаться взорвать заводы, предприятия и другие важные объекты на пока еще подконтрольной киевскому режиму территориях.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские спецслужбы будут пытаться взорвать заводы, предприятия и другие важные объекты на пока еще...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«На данный момент происходит освободительное движение. В первую очередь хотелось бы обратиться к людям городов, которые пока ещё остаются под оккупацией вооруженных формирований Украины – им нужно сохранять спокойствие, им ничего не угрожает. Им нужно по возможности оставаться дома.

Освободительное движение достаточно быстро закончится. Но мы, жители Донбасса, должны ценить то, что у нас есть. Мы должны понимать, где мы будем работать, трудиться, как мы будем дальше строить нашу уже мирную жизнь», – сказал он.

Денис Пушилин подчеркнул, что в сложившейся ситуации украинские силовики будут пытаться взорвать заводы, предприятия, и другие важные объекты.

«К нам поступила информация, что СБУ запланировала подорвать два предприятия в Мариуполе – Завод Ильича и Азовсталь. Хотел бы обратиться ко всем сотрудникам предприятий – не допустить. Мы, жители Донбасса, ценим то, что у нас есть. Ценим нашу инфраструктуру, наши заводы и фабрики, мы думаем о будущем. У меня убедительная просьбы – сделать всё, что от вас зависит, чтобы у украинского режима не было возможности осуществить это преступление», – добавил руководитель государства.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть