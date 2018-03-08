08.03.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Крым, Образование, Общество, Политические репрессии, Украина

Украина планирует засудить крымских школьных учителей за коллаборационизм


Украинская власть уже сегодня должна думать, что делать с жителями Крыма, после того как полуостров вернется под контроль Киев.

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Об этом в интервью “Крым.реалии” заявил экс-спикер Генштаба ВСУ, бывший начальник Севастопольского медиа-центра в Минобороны Украины Владислав Селезнев, отвечая на вопрос, как следует поступать с крымчанами, которые сотрудничают с российской властью.

“Уже сегодня надо думать, что будем делать с Крымом и крымчанами, после того как полуостров будет деоккупирован. Эти вопросы должны обсуждаться в обществе с привлечением экспертов. Безусловно, мы должны учитывать степень вины, степень противоправных действий. Тут не должно быть никаких иллюзий: вернув Крым, мы столкнемся с очень серьезными проблемами.

Какую ответственность должен понести учитель, который читал программы по новому российскому курсу, понимая, что информация, которую он доносит детям, искривлена и не соответствует действительности? Какую ответственность должен нести директор за уничтожение всего украинского в школе? Какую ответственность должны нести бывшие украинские военные, которые изменили присяге на верность народу Украины и перешли под российский триколор?, – говорит Селезнев.

По его мнению, на Украине должен быть принят закон «О коллаборационизме», в котором будет четко прописана ответственность всех лиц, вовлеченных в эти процессы.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, бывший командир военного аэродрома «Бельбек» Юлий Мамчур, звавший на помощь американскую армию во время событий Крымской весны, а позже ставший депутатом Верховной Рады и членом президентской фракции, признал, что в Крыму никто не хотел воевать за Украину.

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