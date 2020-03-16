16.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Медицина, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика
Просмотров:

Украина планомерно и уверенно движется к дефолту – Зе-депутат




Украина планомерно движется в сторону дефолта. Он неизбежно будет, вопрос лишь в том, когда он состоится.

Об этом в эфире интернет-канала «Vласть vs Vлащенко» заявил депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы идем к дефолту. Как государство и экономика – мы идем к дефолту. Вернуть тот объем долгов, который сегодня сформирован Украиной на внешнем и внутреннем рынке, без глобальной финансовой помощи – невозможно.

Поэтому говорить о том, каким будет курс – ну не такой, как сейчас, точно. Исторически, если смотреть на график изменения курса валют, у нас доллар, евро, дойчмарка в прошлом – никогда не дешевели.

Исторически, на длинном промежутке, это всегда дорожающий актив. Экономика умирает, соответственно, валюта становится дороже. Потому что ее не хватает просто.

Это во-первых, во вторых, я не увидел бы, что удерживало бы эту валюту в стране. Мы ничего не сделали за это время», – констатировал Дубинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть