Украина платит колоссальную цену за политику «несокрушимых крепостей». Гляньте на кладбища – Луценко

Украина платит высокую цену за решение руководства страны превратить в политическую историю с «несокрушимыми крепостями», которые до последнего вынуждены отстаивать ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Появился такой огромный ворох бумаг, просто не дающий возможности комбату, комбригу заниматься войной. Поэтому создалась огромная бюрократическая плотина, но параллельно еще и создались политические указания, превалирующие на фронте.

Чтобы вы поняли, о чем я говорю, вспомните о стратегии несокрушимых крепостей. Несокрушимая крепость Северодонецк, несокрушимая крепость Лисичанск, несокрушимая крепость Бахмут, несокрушимая крепость Авдеевка и так далее. Сейчас она уже Новоселка.

То есть это политические решения делать вид, что все на фронте хорошо. Цена этих несокрушимых крепостей очень горькая, она видна на наших кладбищах. Придет время и, конечно, все это будет проанализировано», – заявил Луценко.