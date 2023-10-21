Украина платит жизнями солдат за нерешительность США, – либерал Каспаров

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Пока США решаются передавать или нет Украине все более серьезное оружие, половина страны уже разрушена, а расплата идет ценой человеческих жизней.

Об этом в эфире телеканала 24 заявил беглый российский либерал, бывший шахматист Гарри Каспаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Каспарову не понравилось, что даже ракеты ATACMS, которые США передали Украине, все равно не те, что хотелось бы и не достают до Крымского моста.

«Все время мы видим попытку избежать нового этапа эскалации. Вот, скажем, поставка на Украину ракет ATACMS. Наконец, эти ракеты прибыли, Украина их получила. Тем не менее, мы видим, что дальность их поражения не дотягивает до моста. Ну буквально 30-40 километров недотягивает. Мы видим, что чуть-чуть не хватает решимости перейти на новый уровень. То есть, поезд идет в правильную сторону, мы видим, что сегодня Украина имеет образцы оружия, которого в апреле 2022 года вообще казались невозможными, Америка отказывалась обсуждать это. Но какой ценой – война идет уже почти два года, Украина платит колоссальную цену за каждый день, каждый час, каждую минуту жизнями своих граждан, инфраструктурой, разрушены полстраны. И видно, что все равно американцы не могут решить для себя главный вопрос – что случится после победы Украины и поражения России. И даже вчера в выступлении Байдена все равно не были произнесены слова: «Украина должна победить», – заявил Каспаров.