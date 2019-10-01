Украина: плохо отзываетесь о нашем «томосе»? Тогда мы будем вас мониторить!

01.10.2019, Киев, Александр Ростовцев

С самого начала обретения нежданной «незалежности» украинская элитка и простые «свидомые» были озабочены тем, что говорят и думают об их поступках и нововведениях в дальнем и ближнем зарубежье.

Но наибольшее, можно сказать, обострённое внимание, «самостийники» уделяли любой фразе, даже произнесённой шёпотом на кухне, где упоминалась Украина.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

И если о «незалежной» в доме северного соседа что-то говорилось без должного пиетета, или, упаси Сам, с насмешкой, то в украинских СМИ, а то и на высшем уровне официальные угрюмые лица горестно восклицали об «имперском мышлении России» с непременным ударением на букву «и» в слове «имперском».

Впоследствии политические украинцы разных уровней и калибров долго комплексовали и возмущённо галдели над такими проявлениями «неуважения к незалежности», как сцена из фильма «Брат-2», где «Татарин» мочит в сортире криптобандеровца со словами «а за Севастополь, гады, вы мне ещё ответите!»

Однако вся эта параноидальная бодяга, длившаяся 22 года, в подмётки не годится сменившему её острому психозу последней пятилетки, вызванным «Евромайданом».

Ответив за Севастополь, украинский небрат собрался с пожитками в европейский поход, проорав в сторону севера «остаточно прощавай!». Но до сих пор упорно оглядывается назад, прощается и никак не может уйти подобно герою Рабиновичу из анекдота. И при этом небрата продолжает крепко колбасить всё, что о нём говорится в доме клятых «мордорцев».

На этой почве, в период правления Порошенко, проводились всевозможные форумы и круглые столы, вокруг которых подъедалась целая стая мамкиных экспертов, взвешивавших и трактовавших каждое слово, сказанное об Украине в российских СМИ. Каждый раз эксперты делали вывод, что Россия агрессор и то ли уже напала, то ли вот-вот нападёт на несчастную миролюбивую Неньку.

С поражением Параши в президентской гонке экспертов в области всего заметно поубавилось. Однако тенденция собираться и по сто раз обкашливать услышанное за соседским забором никуда не делась.

Так, в последний день сентября за очередным круглым столом в Киеве собралась группа экспертов с целью обсудить вот уже год как протухшую сенсацию освещения «томоса» и украинской «автокефалии» в СМИ России и некоторых других бывших советских республик.

Правда, на этот раз, под соусом объективности, на встречу пригласили наблюдателей не только из Украины, но также из Армении, Грузии и Молдавии. А, чтобы продемонстрировать гостям украинский демократизм и мультикультурализм, модератор, предварительно извинившись, заговорил с гостями на «оккупантской» мове. Модератор, кстати, ещё тот, густопсовый хмырь, бывший советник Порошенко Ростислав Павленко.

Программный директор ОО «Интерньюз-Украина» Андрей Кулаков во время презентации исследования «Вне религии: что сообщают медиа в Армении, Грузии, Молдове и Украине об автокефалии украинского православия» сообщил буквально следующее:

«Наиболее распространенный в Армении, Грузии, Молдове и Украине нарратив говорит об обязательности единения православного мира перед лицом вмешательства Запада. Независимая православная церковь Украины выставляется как угроза этому единству и один из инструментов, используемых Западом в геополитическом противостоянии с Россией».

Украинский эксперт Кулаков

После озвучивания этой сермяжной правды круглый стол можно было закрывать, однако организаторам обсуждения хотелось выслушать от гостей хоть чуточку чего-то альтернативного в поддержку «томосеков».

Более того, украинские эксперты на сложных щах рассказали о неких методиках, согласно которым проводилось мощное исследование.

Оналитег ОО «Интерньюз-Украина» Виталий Рыбак поведал, что для исследования были выбраны по два телеканала и два онлайн-ресурса с соблюдением баланса проевропейских и евроскептических, проправительственных и оппозиционных медиа в каждой стране. А дальше начиналась ловля блох: кто, чего и сколько сказал хорошего, плохого или нейтрального о «томосе» и самопальной автокефалии.

Ещё один украинский эксперт, Рыбак

Рыбак отметил, что «согласно исследованию, Кремль стремится распространять одинаковые нарративы всюду, где они могли бы сработать. Во всех четырех странах были статьи с нарративами, приближенными к месседжам российской пропаганды, в которых они выступали против вселенского патриархата, который подается в них как «рука» Запада».

Следует отметить наукообразную риторику, изобилующую трескучими заимствованными иностранными словами, у которых есть адекватные аналоги – как в русском, так и в украинском языках. Однако, если не подавать всю эту словесную мишуру на сложных щах, то доклад не будет иметь соответствующего блеска.

В общем, украинским исследователям следует признать, что со своим идиотским «томосом», Варфой и автофекалиями до сих пор носятся только они, тогда как другим республикам, включая сочувствующих Украине Молдавию и Грузию, волнуют совершенно иные проблемы.

«Исследование» четырёх украинских медиа – телеканала 112 UA, коломойского 1+1, информтолчка «Украинская правда» и Strana.ua выявила своих передовиков и аутсайдеров.

Верные коломойцы говорили больше комплиментов процессу томосятины, тогда как Strana.ua была, по мнению украинских экспертов, целиком охвачена мохнатым щупальцем Кремля.

Старший программный менеджер Journalism Resource Center (Грузия) Нугзар Суаридзе пояснил аудитории, что в Грузии автокефалия ПЦУ часто подавалась в контексте проблемы автокефалии абхазской церкви.

Грузинский наблюдатель Суаридзе

«Встречался такой пропагандистский нарратив: признание украинской автокефалии неизбежно приведет к признанию автокефалии других церквей, таких как абхазская», – подчеркнул Суаридзе.

Прозвучало пикантно. В том смысле, что грузинские союзники не оценили церковного сепаратизма Порошенко, открыто декларируя: дурной пример заразителен.

В свою очередь, президент Yerevan Press Club (Армения) Борис Навасардян сообщил, что в Армении кумекали так: «томоса» не будет, поскольку правительство Турции заключило соглашение с Россией и не позволит Варфе признать автокефалию ПЦУ.

Армянский наблюдатель Навасардян

«Украина в армянских СМИ представлялась страной-союзником вселенского патриархата в Турции, что важно в свете напряженных армяно-турецких отношений», — рассказал армянский наблюдатель.

Уж не знаю, какие армянские СМИ изучал Навасардян, но недолгое копание в русскоязычных СМИ Армении даёт результат, свидетельствующий о глубоком безразличии ширнармасс республики к выдаче Константинопольским обкомом какой-то непонятной бумажки порошенковским раскольникам в то время, когда Армения переживала внутренние потрясения, связанные с «майданом» и резкой сменой государственной власти.

Исполнительный директор Independent Journalism Center (Молдавия) Надин Гогу огорчила украинскую сторону, рассказав, что молдавские СМИ очень мало освещали тему автокефалии. По ее словам, основные дискуссии, возникавшие в молдавских СМИ, практически не отличались от российских: «Если украинская церковь получит «томос», это повлечет раскол в православии». «Украинский режим действует против собственного народа, вмешиваясь в религиозную жизнь украинцев»… и прочее в том же духе.

Молдавский наблюдатель Надин Гогу

Как сообщили украинские эксперты, мониторинг проводился с 1 ноября по 30 ноября 2018 года. За этот период в украинских новостях было 502 новости о «томосе» для Украины. В грузинских СМИ, отобранных для проекта, было 42 публикации. В Молдавии теме автокефалии ПЦУ было уделено 24 публикации в СМИ. В Армении эта тема освещалась меньше всего – 5 статеек.

В процессе дискуссии выяснилось, что денежки на это мутное исследование были выделены ЕС в рамках схемы регрантинга Форума гражданского общества Восточного партнерства (FSTP).

Что теперь со всем этим информационным шлаком будут делать заказчики мониторинга, непонятно. Возможно, разрешат коломойцам взять с полки пирожок, а «Страну UA» оставят без сладкого, поскольку в трёх других республиках интерес к «незалежному томосу» был не острее, чем к сбору макулатуры школьниками Наро-Фоминска…