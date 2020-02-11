Украина пляшет на чужом смысловом поле в чужих интересах – украинский дипломат

11.02.2020, Киев, Игорь Петров

Действия и высказывания президента Украины Владимира Зеленского во время визитов в Израиль и Польшу не служат интересам Украины. Зеленский подыгрывает другим странам.

Об этом в эфире канала Guidhall заявил Роман Бессмертный, вице-премьер Украины (2005), посол Украины в республике Беларусь (2010-2011), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрите, какие глупые шаги: президент едет в Тель-Авив, так что-то делает, что потом выставляется. Тут же он после этого едет в Польшу, в Аушвиц.

Но давайте посмотрим – вместо ценности чествования жертв и уроков этой трагедии – во что мы сыграли?

С одной стороны, мы сыграли в московский сценарий. С другой стороны мы сказали, что мы будем праздновать годовщину Варшавской победы. Мы не сыграли на себя, мы сыграли в ничью на чужом поле.

А на самом деле история евреев – это история четырех государств: Литвы, Украины, Польши, Беларуси. И вместо того, чтобы это использовать в формировании безопастностного блока, украинского интереса, мы сыграли в чужой интерес», – заключил экс-дипломат.