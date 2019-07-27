Украина плюнула в протянутую Россией руку

27.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Украина сама наплевала на единственную возможность сохранить Донбасс в своём составе. Об этом в радиоэфире заявил российский политолог Алексей Мухин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Минский процесс – это рука, протянутая Россией Украине, на которую она попросту наплевала. Это единственный способ сохранить Донбасс в составе Украины. Теперь минский процесс мёртв, и теперь Украине придётся расстаться с Донбассом…

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Мне кажется, «Минск-2» был ошибкой, как и ошибкой была ситуация, которая сложилась на Донбассе, её нужно было разруливать принципиально иным образом.

Но в истории и политике нет сослагательного наклонения, произошло то, что произошло, нужно работать на основании реалий, в которых мы находимся на сегодняшний день.

На сегодняшний день Донбасс не находится в составе Украины. Владимир Путин, конечно, говорит, что для него Донбасс – это Украина, но мы прекрасно понимаем, что это не так. Он обязан так говорить, потому что он легитимный правитель РФ», – заявил Мухин.