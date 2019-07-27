27.07.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия
Просмотров:

Украина плюнула в протянутую Россией руку

Украина сама наплевала на единственную возможность сохранить Донбасс в своём составе.  Об этом в радиоэфире заявил российский политолог Алексей Мухин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Минский процесс – это рука, протянутая Россией Украине, на которую она попросту наплевала. Это единственный способ сохранить Донбасс в составе Украины. Теперь минский процесс мёртв, и теперь Украине придётся расстаться с Донбассом…

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Мне кажется, «Минск-2» был ошибкой, как и ошибкой была ситуация, которая сложилась на Донбассе, её нужно было разруливать принципиально иным образом.

Но в истории и политике нет сослагательного наклонения, произошло то, что произошло, нужно работать на основании реалий, в которых мы находимся на сегодняшний день.

На сегодняшний день Донбасс не находится в составе Украины. Владимир Путин, конечно, говорит, что для него Донбасс – это Украина, но мы прекрасно понимаем, что это не так. Он обязан так говорить, потому что он легитимный правитель РФ», – заявил Мухин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть