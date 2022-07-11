Украина по-мошеннически выпрашивает военную помощь, отсюда потери на фронте – Илларионов

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Новости Украины

Украинская сторона озвучивает нереальные суммы, необходимые для оказания финансовой помощи, хотя, для эффективного ведения боевых действий хватило бы и десятой части от того, что запросил Киев.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил бывший экономический советник президента РФ Андрей Илларионов, бежавший в Вашингтон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те самые потери, о которых Зеленский неоднократно говорил – это оплата недостатка вооружений, которые не получила Украина из-за недостатка работы украинского руководства. В Лугано проводилась конференция по оказанию экономической помощи Украине. Там обнародована цифра, которую запросили представители украинского руководства в размере 750 миллиардов долларов – это чудовищная цифра, не имеющая никакого отношения к действительности. И все документы, которые представлены, не имеют никакого отношения к действительности. Если бы эту силу, эти ресурсы, которые потрачены, там указано 2,5 тысячи экспертов якобы работали над этой программой, в программе 2200 страниц, нарисовали эту цифру в 750 миллиардов. Если бы хотя бы десятую часть от этой суммы украинское руководство смогло бы получить от союзников, включая США, на оружие, то ситуация на поле боя была бы совершенно другой», – отметил он.

«Это проблема союзников, но это и проблема украинского руководства, которое не занимается своей прямой самой главной обязанностью – обеспечение ВСУ необходимым вооружением, боеприпасами, боевой техникой», – возмущался Илларионов.